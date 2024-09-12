Наслідки ударів по Харківщині. Фото: харківська прокуратура

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Російські загарбники атакували Харків у четвер, 12 вересня.

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Сьогодні вдень ворог скинув дві авіабомби ФАБ-250 по одному з густонаселених районів міста. Удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджено понад 15 приватних будинків. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

На місці одного з прильотів з під завалів будинку рятувальники деблокували двох жінок та дитину. Четверо осіб звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес. Про загиблих інформація не надходила.

Також по обіді росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Малоданилівську громаду Харківського району. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що в «Екопарку» були пошкоджені дерева та огорожа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні російська армія завдала ударів по Боровій Ізюмського району Харківської області. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, а семеро дістали поранення. Також обстріли призвели до пожежі— загорілися щонайменше п’ять будинків будинки та магазини.