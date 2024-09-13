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Ракурс
Україна повернула додому 49 цивільних та військових полонених

Україна повернула додому 49 цивільних та військових полонених (ФОТО, ВІДЕО)

13 вер 2024, 14:04
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В Україну з полону повернулось 49 цивільних та військових українців, повідомив 13 вересня президент Володимир Зеленський.


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Серед них Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також звільнили частину захисників і захисниць «Азовсталі».

Омбудсман Лубінець повідомив, що стан здоров’я полонених дуже тяжкий.

Серед повернутих з полону — 15 воїнів Нацгвардії, 13 військовослужбовців ВМС, чотири військовослужбовців ДПСУ, шестеро військовослужбовців ЗСУ, двоє військових ТРО, сім цивільних, двоє з Національної поліції України.

Всього — 23 особи рядового і сержантського складу, 19 сіб офіцерського складу.

Джерело: Ракурс


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