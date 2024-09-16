Справа Резніченка - ВАКС визначив заставу ексголові Дніпропетровської ОДА

https://racurs.ua/ua/n199364-sprava-reznichenka-vaks-vyznachyv-zastavu-eksgolovi-dnipropetrovskoyi-oda.html

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Колишньому голові Дніпропетровської обласної адміністрації Валентину Резніченку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід — заставу в 30 млн грн.

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Він також зобов’язаний не залишати Дніпропетровську область, здати закордонні паспорти та носити браслет. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ та САП вручили Резніченку підозру у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків для громади на 286 млн грн.