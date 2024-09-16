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Справа Резніченка - ВАКС визначив заставу ексголові Дніпропетровської ОДА
Справа Резніченка — ВАКС визначив заставу ексголові Дніпропетровської ОДАhttps://racurs.ua/ua/n199364-sprava-reznichenka-vaks-vyznachyv-zastavu-eksgolovi-dnipropetrovskoyi-oda.htmlРакурс
Колишньому голові Дніпропетровської обласної адміністрації Валентину Резніченку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід — заставу в 30 млн грн.
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Він також зобов’язаний не залишати Дніпропетровську область, здати закордонні паспорти та носити браслет. Про це повідомив Центр протидії корупції.
Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ та САП вручили Резніченку підозру у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків для громади на 286 млн грн.
Підозру також отримали тренерка Резніченка Яна Хланта, а також його заступник, керівник департаменту і начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА.
За версією слідства, у 2022 році вони, користуючись службовим становищем, замінили потреби у проведенні капітального і поточного ремонту доріг в області на експлуатаційне обслуговування, щоб швидко і без підготовки необхідної документації отримати гроші.
Крім того, учасники схеми завищили вартість робіт до 1,5 млрд грн, уклавши договір про їх виконання із компанією, записаною на Хланту.
Експертизи підтвердили, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.