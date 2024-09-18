Європейські країни вимагають від «Газпрому» 20 млрд дол. за непоставлений газ

https://racurs.ua/ua/n199422-ievropeyski-krayiny-vymagaut-vid-gazpromu-20-mlrd-dol-za-nepostavlenyy-gaz.html

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Невдала спроба заморозити Європу, щоб домогтися поступок щодо України, обернулася для «Газпрому» не тільки рекордними в історії збитками, а й судовими позовами на десятки мільярдів доларів. Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови на російського газового монополіста через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд, підрахували журналісти.

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Найбільший із них — на 13 млрд євро — подав німецький концерн Uniper, у минулому головний клієнт «Газпрому» в Німеччині та співінвестор проєкту «Північний потік-2». Компанія, яка закуповувала в росії 20 млрд кубометрів газу на рік, вимагала компенсації багатомільярдних збитків від припинення російських поставок.

У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив її позов у повному обсязі. Загальна сума претензій до «Газпрому» перевищила його чисту виручку від продажів газу на всі зовнішні ринки разом узяті: $10 млрд на рік від постачань у Європу і Туреччину, $7 млрд від постачань до Китаю та $2 млрд від експорту до країн СНД і Центральної Азії, згідно з оцінками фінансової групи БКС.

Багатомільярдні позови створюють ризики арешту платежів на адресу «Газпрому» в Європі, попереджають російські аналітики: компанії, що вимагають компенсацій, можуть спробувати «перехопити» гроші, які покупці російського газу, що залишилися, перераховують компанії.

Це, зокрема, може статися в Австрії, де національний газовий оператор OMV наприкінці травня повідомив про спроби «перехоплення» платежів на адресу «Газпрому».