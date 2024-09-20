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В Україні зменшується споживання електроенергії
Споживання електроенергії має тенденцію до зниження — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199474-spojyvannya-elektroenergiyi-maie-tendenciu-do-znyjennya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії має тенденцію до зниження.
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Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Споживання дещо знизилось. Сьогодні, 20 вересня, його рівень, станом на 9.30, був на 1,1% нижчим, ніж в цей же час у четвер, 19 вересня, — зазначають у компанії. — Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня — у середу, 18 вересня.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10.00 до 16.00.
Внаслідок бойових дій та з інших причин на ранок знеструмлені загалом 496 населених пунктів:
- через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях;
- з технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині та Полтавщині.
Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.
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