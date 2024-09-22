Візит Зеленського до США - медіа дізналися графік президента України

https://racurs.ua/ua/n199540-vizyt-zelenskogo-do-ssha-media-diznalysya-grafik-prezydenta-ukrayiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 вересня, відвідає завод боєприпасів у Пенсильванії, де виробляють одні з найбільш критично необхідних боєприпасів, щоб стримувати російські сухопутні війська.

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Про це АР повідомили два американські посадовці і третій посадовець, знайомі із графіком Зеленського.

Під час мандрівки до США Зеленський також виступить на щорічному зібранні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а у четвер прибуде до Вашингтона для переговорів з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, повідомляє «Голос Америки».

Завод у Скрентоні — одне із небагатьох підприємств у США, де виготовляють 155-мм артилерійські снаряди. Вони використовуються в гаубицях. Гаубиці можуть вражати цілі на відстані до 24−32 км і високо цінуються сухопутними силами для ураження ворожих цілей із захищеної відстані.

Україна вже отримала від США понад 3 млн 155-мм снарядів.