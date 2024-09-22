Ворог скинув ФАБ-250 на будинок у Слов’янську. Фото: прокуратура

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Ракурс

Авіація російської федерації атакували Слов’янськ на Донеччині.

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Ворожий літак у неділю, 22 вересня, скинув на приватний сектор міста авіабомбу вагою 250 кг. ФАБ-250 з УМПК вдарив по одному з будинків. З-під його завалів рятувальники деблокували жінку. Також постраждали двоє її сусідок 53 і 54 років. Всіх доставили до лікарні. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях заявив, що росіяни обстріляли мікрорайон Черевківка і Словкурорт. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські військові злочинці завдали удару по Харкову — скинули авіабомбу ФАБ-250, яка влучила біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. По допомогу звернувся 21 мирний мешканець, в тому числі троє дітей.