Британські ракети Storm Shadow. Фото:

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Лондон закликав США дати «зелене світло» Україні на удари по цілях на території росії.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало Сполучені Штати Америки закликало дозволити атакувати ракетами Storm Shadow тил російської федерації. Британський міністр закордонних справ Девід Леммі на конференції лейбористів у Ліверпулі заявив, що зараз саме час виявити сміливість. Про це повідомило видання The Guardian.

Також глава МЗС додав, що союзники обговорюють з Україною ту допомогу, яка потрібна для того, щоб утримати лінію фронту на Донбасі.

Я, як міністр закордонних справ, звичайно, не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими, — розповів Леммі.

Дипломат також висловив припущення, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го року та в 2026 році.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала дозвіл від США на удари вглиб росії, але Київ намагався переконати Вашингтон дозволити ЗСУ здійснювати удари вглиб країни-агресора американською зброєю.

Раніше видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія вирішили дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, але поки ще не готові оголосити про це офіційно.

Джерело: The Guardian