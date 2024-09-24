Навчально-бойовий літак Як-130. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199601-biloruskyy-litak-porushyv-povitryanyy-prostir-ukrayiny.html

Ракурс

Повітряний простір України порушила повітряна ціль з білорусі.

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Не швидкісну ціль зафіксували близько 14.25 на межі Київської та Житомирської областей. На тлі цього в Житомирській, Київській областях та в Києві оголосили повітряну тривогу. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомила в Telegram.

Українські та білоруські моніторингові канали, зокрема «Беларуські Гаюн», поінформували, що ця повітряна ціль — це, ймовірно, навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил білорусі. Він перетнув кордон у районі населеного пункту Дятлик Гомельської області.

Як відомо, Як-130 — це навчально-бойовий літак, створений компанією «МіГ» і вперше піднявся в повітря в 1996 році. Цей літак може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойових місій, включаючи підтримку наземних військ.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня ворог запустив в російських Курська та Приморсько-Ахтарська 81 ударний БплА типу Shahed. У ході бою ППО знищила 66 «Шахедів» у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.