Колишній одеський воєнком очолив 72 бригаду

https://racurs.ua/ua/n199619-kolyshniy-odeskyy-voienkom-ocholyv-72-brygadu-yaka-oboronyaie-vugledar.html

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Командиром легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців став полковник Олександр Охріменко, який раніше очолював одеський регіональний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

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Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

Раніше стало відомо, що Івана Вінніка — командира 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців, яка тримає оборону поблизу Вугледара Донецької області, — звільнили з посади.

В оперативному командуванні «Північ» зазначили, що звільнення Вінніка пов’язане з «просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід».

В ОК додали, що Віннік — досвідчений командир, який «береже і поважає особовий склад».

Чорні Запорожці — одне з найбільш боєздатних з'єднань Сухопутних військ України. Бригада брала участь майже в усіх знакових битвах російсько-української війни і завжди проявляла себе якнайкраще. Її воїни пишаються тим, що в смузі їхнього наступу зазвичай не виживає ніхто, а коли бригада тримає оборону, то «сточує" найкращі підрозділи противника.

Полковник Охріменко у 2006 році офіцер закінчив Одеський інститут сухопутних військ, після чого отримав призначення саме в 72 бригаду, де пройшов шлях від командира взводу до начальника штабу 1-го механізованого батальйону.

В жовтні 2021 року став командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Зустрів із нею велику війну, проявив себе з найкращого боку. У 2023−2024 роках очолював одеський регіональний ТЦК