рф запустила у КНР виробництво ударних безпілотників. Фото:

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рф розробила і запустила виробництво далекобійних ударних БпЛА в Китаї.

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Російська компанія ІЕМЗ «Купол», дочірня структура держкорпорації «Алмаз-Антей», розробила безпілотник «Гарпія-3» і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців. Вже налагоджене масове виробництво цих дронів на заводі в КНР. Про це повідомило агентство Reuters.

У Пекіні вже заявили, що не мають відомостей про подібні проекти. Китайська влада наголосила на суворому контролі над експортом військової продукції, включно з безпілотними літальними апаратами.

Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц заявив, що досі Китай постачав росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння. Постачання бойових дронів стане важливою подією.

Зазначається, що «Купол» отримав сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома «Гарпіями-3». Техніку доставили в російське місто Іжевськ. Технічні дані свідчать, що БпЛА «Гарпія-3» може долати близько 2 тис. км з корисним навантаженням 50 кг.

Нагадаємо, вночі 25 вересня українські військові знищили російський ударний безпілотник Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв’язком Starlink від американської компанії SpaceX. Такий дрон може передавати зібрану інформацію про, наприклад, позиції української ППО.

Джерело: Reuters