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Повітряні сили повідомили про пуски трьох "Кинджалів", місця прильотів не вказуються

Повітряні сили повідомили про пуски трьох «Кинджалів», місця прильотів не вказуються

26 вер 2024, 13:35
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У першій половині дня повітряна тривога тричі оголошувалася по всій території України.


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Її причиною стали зльоти російських винищувачів МіГ, які несуть на собі аеробалстичну ракету «Кинджал».

Повітряні сили пояснили, що з 10.00 по 11.00 26 вересня зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За попередніми даними у небі рф перебувало чотири винищувача МіГ-31K.

Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет «Кинджал», — йдеться у повідомленні ПС.

Джерело: Ракурс


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