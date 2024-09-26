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Повітряні сили повідомили про пуски трьох "Кинджалів", місця прильотів не вказуються
Повітряні сили повідомили про пуски трьох «Кинджалів», місця прильотів не вказуютьсяhttps://racurs.ua/ua/n199670-povitryani-syly-povidomyly-pro-pusky-troh-kyndjaliv-miscya-prylotiv-ne-vkazuutsya.htmlРакурс
У першій половині дня повітряна тривога тричі оголошувалася по всій території України.
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Її причиною стали зльоти російських винищувачів МіГ, які несуть на собі аеробалстичну ракету «Кинджал».
Повітряні сили пояснили, що з 10.00 по 11.00 26 вересня зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
За попередніми даними у небі рф перебувало чотири винищувача МіГ-31K.
Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет «Кинджал», — йдеться у повідомленні ПС.
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