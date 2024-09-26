Повітряні сили повідомили про пуски трьох "Кинджалів", місця прильотів не вказуються

https://racurs.ua/ua/n199670-povitryani-syly-povidomyly-pro-pusky-troh-kyndjaliv-miscya-prylotiv-ne-vkazuutsya.html

Ракурс

У першій половині дня повітряна тривога тричі оголошувалася по всій території України.

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Її причиною стали зльоти російських винищувачів МіГ, які несуть на собі аеробалстичну ракету «Кинджал».

Повітряні сили пояснили, що з 10.00 по 11.00 26 вересня зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За попередніми даними у небі рф перебувало чотири винищувача МіГ-31K.