На фронті відбулося 106 боєзіткнень. Фото: Генштаб ЗСУ

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Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони України на фронті.

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Загалом, від початку сьогоднішньої доби відбулося 106 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулася майже половина від усіх боїв. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Покровському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій, але ЗСУ стримують натиск окупантів. Вдалося відбити 24 атаки, ще два бої продовжуються.

Також противник 23 рази атакував позиції українських оборонців на Курахівському напрямку. Вісімнадцять спроб просунутися відбито, п’ять — ще тривають.

Від початку доби ворог 18 разів йшов вперед на Куп’янському напрямку. На цей час тривають п’ять російських атак. Ще 11 бойових зіткнень відбулося на Лиманському напрямку.

Крім того, українські військові вступали в бої з ворогами на Харківському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Времівському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, українські експерти вважають, що до виходу ЗСУ з Вугледара на Донеччині залишились лічені дні, а можливо й тижні. Вони також вважають високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі. А бійці 72-ї бригади СЗУ офіційно спростували свій вихід із Вугледара, про який раніше писали деякі ЗМІ.