Наслідки удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n199700-naslidky-udaru-po-policeyskomu-upravlinnu-v-kryvomu-rozi-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Російський ракетний удар зруйнував поліцейський відділок у Кривому Розі.

.

Руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки та автомобілі. Рятувальні роботи тривають, бо під завалами можуть бути люди. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин росіян. Про це Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Слідчі вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В Дніпропетровській ОВА поінформували, що кількість постраждалих зросла до п’яти. Двох довелося госпіталізувати, а троє потерпілих будуть оговтуватися вдома.

Нагадаємо, вранці 27 вересня російська балістична ракета влучила у п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Рятувальники шукають людей під завалами.