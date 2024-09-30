путін підписав указ про проведення осіннього призову. Фото:

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Осінній призов на службу пройде в російській федерації.

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Російський диктатор 20 вересня володимир путін підписав указ про проведення осіннього призову на військову службу. З 1 жовтня по 31 грудня в росії мають призвати 133 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Про це йдеться в президентському указі, інформують пропагандистські агентства «РИА Новости» і ТАСС.

Зазначається, що служитимуть ті, хто не перебуває у запасі та підлягає призову на військову службу. А звільнять з армії тих, чий термін служби вже закінчився.

Пропаганда стверджує, що строковиків не відправлятимуть на війну проти України. Також відомо, що новий осінній призов є першим, який відбудеться з підвищеним граничним віком призову — 30 років.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що російське військове командування тисне на строковиків, щоб ті погоджувались їхати у відрядження в «зону сво» й готує їх подальшу мобілізацію.

Джерела: «РИА Новости», ТАСС