ВРП відсторонила чотирьох суддів Київської апеляції, у яких знайшли гроші в пакеті від кави

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Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила чотирьох суддів Київської апеляції, у яких знайшли гроші в пакеті від кави.

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Йдеться про відсторонення від здійснення правосуддя суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Юрія Сливу, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного до набрання законної сили вироком суду або закриття провадження, повідомили у Центрі протидії корупції.

Всі вони є обвинуваченими у справі НАБУ, де фігурує хабар в 35 тис. дол.

Минулого тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо суддів.

Судді Дзюбін, Слива, Паленик та Глиняний є підозрюваними у справі про зняття арешту із літаків. За даними слідства, суддям перадали 35 тис. дол. хабаря.

Дзюбін нібито мав роль посередника і за свої послуги залишив собі 10 тисяч доларів. Їх знайшли за місцем проживання судді. Захист вважає, що гроші могли підкинути.

Іншу частину у 25 тис. дол. нібито мали розділити між собою троє суддів з колегії. Дзюбін нібито поклав їх у коробку з-під віскі і передав судді Паленику. Пізніше під час обшуку квартири Паленика детективи знайшли 24 тис. 800 дол.

Слідство вважає, що він залишив собі ці грошові кошти, натомість взяв 16 тис. 600 дол. іншими купюрами, щоб передати двом колегам — Глиняному і Сливі.

За даними слідства, Паленик передав гроші судді Глиняному в рекламній брошурі інтернет-провайдера. А от судді Сливі Паленик нібито передав гроші в пакеті з-під кави зі словами: «Дуже гарна кава, розчинна, ти мені колись давав, от і я тобі тепер даю».

У грудні 2023 року Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою суддів Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, Юрія Сливи та Віктора Глиняного. «За» проголосували 15 з 15 присутніх членів ВРП.