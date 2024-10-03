В Україні 4 жовтня відключення електроенергії не прогнозуються

https://racurs.ua/ua/n199899-vidkluchennya-elektroenergiyi-4-jovtnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 4 жовтня, не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, у п’ятницю, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії. — Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Вчора, 2 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 1 жовтня.

Крім того, сьогодні з 10.15 через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах, у частині Харківської та Полтавської областей були запроваджені аварійні відключення до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Об 11.31 «Укренерго» повідомило про скасування аварійних відключень.