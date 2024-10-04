Ще одне селище на ТОТ знищене вогнем, фото:

https://racurs.ua/ua/n199907-vogon-znyschyv-selysche-na-okupovaniy-luganschyni-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини через бездіяльність окупаційної влади і пожежників вогнем знищено ще одне селище — Устинівка Довжанської громади.

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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати, — наголосив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ — не пишуть про згорілу Христофорівну, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії, — додав він.

Нагадаємо, нещодавно лісова пожежа знищила селище на Харківщині.

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