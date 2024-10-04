Стала відома кількість військових, які загинули в російському полоні. Фото:

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Щонайменше 177 українських військовополонених загинули в російському полоні з 24 лютого 2022 року.

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Однак через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей у російських місцях утримання полонених, імовірно, значно більша. Про це представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк розповіла Politico.

Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуті, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні, — зазначила посадовець.

Видання також розповіло історію полону 23-річного студента-міжнародника зі Львова Данила, який став оператором БпЛА під час війни. Цього військовополоненого окупанти утримували 175 днів. Україна повернула його додому у квітні 2023 року.

Кравець розповів, що катування й побиття були повсюдно у тих чотирьох в’язницях, де його тримали. Одного разу загарбники сказали йому вибрати між втратою пальця чи ноги та піддали імітаційній страті.

А після прибуття до місця утримання в Донецьку, Данилу та іншим полоненим, наказали роздягнутися. А потім він коротко розповів про сексуальне насильство.

Нагадаємо, 2 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні в російської федерації.

Джерело: Politico