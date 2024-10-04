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Стала відома кількість військових, які загинули в російському полоні. Фото:
Міноборони України розкрило число військових, які загинули в полоні рфhttps://racurs.ua/ua/n199926-minoborony-ukrayiny-rozkrylo-chyslo-viyskovyh-yaki-zagynuly-v-poloni-rf.htmlРакурс
Щонайменше 177 українських військовополонених загинули в російському полоні з 24 лютого 2022 року.
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Однак через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей у російських місцях утримання полонених, імовірно, значно більша. Про це представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк розповіла Politico.
Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуті, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні, — зазначила посадовець.
Видання також розповіло історію полону 23-річного студента-міжнародника зі Львова Данила, який став оператором БпЛА під час війни. Цього військовополоненого окупанти утримували 175 днів. Україна повернула його додому у квітні 2023 року.
Кравець розповів, що катування й побиття були повсюдно у тих чотирьох в’язницях, де його тримали. Одного разу загарбники сказали йому вибрати між втратою пальця чи ноги та піддали імітаційній страті.
А після прибуття до місця утримання в Донецьку, Данилу та іншим полоненим, наказали роздягнутися. А потім він коротко розповів про сексуальне насильство.
Нагадаємо, 2 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні в російської федерації.
Джерело: Politico