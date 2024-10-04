Безоплатне харчування запровадили в школах України. Фото:

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Ракурс

Безоплатне харчування в освітніх навчальних закладах матимуть учні молодших класів.

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На забезпечення безоплатного харчування учнів 1−4 класів із бюджету виділили 2 млрд грн. Ці гроші уряд передасть місцевим громадам у формі субвенції. Раніше безкоштовно харчувалися в школах лише діти-пільговики. Про це 4 жовтня повідомив Telegram-канал «Уряд online».

Також чиновники поінформували, що ці кошти територіальні громади можуть використовувати для закупівлі продуктів або оплати послуг кейтерингу. А вартість гарячого харчування для початкових класів не повинна перевищувати вартість для учнів 5−11 класів.

В уряді наголосили, що всі процеси мають відповідати вимогам законодавства щодо безпечності та якості продуктів.

Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у вересні Міносвіти інформувало, що з 2025 року планує впровадити трирічну профільну середню освіту для школярів після дев’ятого класу. Таким чином, тривалість навчання у школі зросте на один рік.

Учнів поставлять перед вибором: перейти навчатися в академічний ліцей або у професійний коледж — відповідно до своїх інтересів та здібностей.