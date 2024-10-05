Окупанти вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури в Миколаєві. Фото:

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Ракурс

Об'єкт інфраструктури в Миколаєві ввечері 4 жовтня був атакований ворогом.

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Загарбники, ймовірно, використали для обстрілу крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Ніхто внаслідок ударів не постраждав. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Учора, 4 жовтня, близько 22.27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв, — йдеться у повідомленні.

Раніше, о 14.15, загарбники здійснили артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади неподалік Миколаєва. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 4 жовтня російські загарбники атакували чотири населених пункти в Харківській області. По селах та Куп’янську били авіація та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, одна людина була поранена.