Володимир Зеленський представить план перемоги партнерам. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n199943-zelenskyy-predstavyt-plan-peremogy-partneram-na-nayblyjchomu-ramshtayni.html

Ракурс

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 12 жовтня.

.

Цього разу зустріч відбудеться на рівні лідерів держав. На засіданні Україна надасть план перемоги всім партнерам. Про це президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив у Telegram.

12 жовтня відбудеться нова зустріч «Рамштайну» на рівні лідерів. І для представлення плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають, — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни — мир завдяки силі. Додав, що його план перемоги передбачає необхідне посилення України. Документ вже обговорюється зі Сполучними Штатами Америки.

Також Зеленський нагадав, що «Рамштайн» — це об'єднання більш ніж 50 країн, яке координує надання допомоги Україні — снаряди, ППО, F-16 та багато іншого, це коаліція спроможностей, які працюють заради України за основними видами зброї.

Перша зустріч у такому форматі пройшла 26 квітня 2022 року, а 12 жовтня відбудеться вже 25-та зустріч.

Рішучість партнерів має проявити себе — потрібна достатня далекобійність, зміцнення позицій на фронті. І саме такий тиск на росію, який стане примусом до миру, — зазначив президент.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ініційований Володимиром Зеленським план перемоги, представлять для ознайомлення українцям. Однак певні положення документа для громадян все ж не розкриватимуть, тому такі деталі триматимуть у таємниці.