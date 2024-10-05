Кадри боїв за газовидобувні вишки. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n199944-dpsu-opublikuvala-ekskluzyvni-kadry-boyiv-za-vyshky-boyka-u-chornomu-mori-video.html

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Бої за газовидобувні вишки у Чорному морі показали українські захисники.

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Прикордонники 5 жовтня опублікували ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вишки у Чорному морі. Було відновлено контроль над частиною цих об'єктів.Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

У ДПСУ наголосили, що титанічними зусиллями оборонців була захоплена і взята під контроль частина цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець. Утримання так званих вишок Бойка дозволяє контролювати значну частину акваторії Чорного моря та посилювати оборону.

На опублікованому відео показана робота спецназу прикордонників разом із підрозділами Головного управління розвідки. Видно, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.

Як відомо, так звані вишки Бойка росіяни окупували в 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовували у військових цілях, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, у серпні Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по газових вишках «Сиваш» та «Петро Годованець», які в Чорному морі все ще контролюють Збройні сили рф. Пожежу на цих вишках було видно з космосу.