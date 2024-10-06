Ільдар Дадін, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n199976-na-harkivschyni-zagynuv-rosiyskyy-opozycioner-dadin-yakyy-vouvav-na-boci-zsu-zmi.html

Ракурс

На Харківщині, ймовірно, загинув російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на боці ЗСУ.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила колишня ведуча «Эхо Москвы» Ксенія Ларіна.

Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині, — написала вона.

У коментарі Telegram-каналу «Сота» Ларіна розповіла, що про це їй повідомив інший учасник війни — колишній віце-президент «Газпром-банку» Ігор Волобуєв, котрий, у свою чергу, послався на однополчанина Дадіна.

За словами Волобуєва, Дадін воював під позивним «Ганді».

У 2015 році Дадін став першим засудженим у росії за статтею 212.1 Кримінального кодексу «Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу». Пізніше ця стаття отримала неофіційну назву «дадінська».

Після звільнення Дадін продовжував регулярно брати участь у пікетах та мітингах, а у березні 2022 року емігрував до Польщі. У червні 2023 року вступив до «Сибірського батальйону», котрий воює на боці ЗСУ, а згодом перейшов до «Легіону «Свобода Росії».

У прес-службі легіону відмовилася коментувати «Соті» повідомлення про загибель Дадіна.