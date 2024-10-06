Дрон-дракон спалив бліндажі й укриття ворога. Фото:

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Ракурс

Український термітний дрон-дракон знову завдав втрат окупантам.

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У Харківській області БпЛА 3-ї штурмової бригади ЗСУ розпилив запальну суміш над посадкою, де засів ворог. Безпілотник розтрощив російські бліндажі й укриття з піхотою. Про це 3-я ОШБр 6 жовтня повідомила у Telegram.

Крім того, ударник уразив автоматичний міномет 2Б9 «Василёк» та спалив мікроавтобус «буханку» росіян.

Як відомо, Україна розробила безпілотник, який зблизька розкидає над противником запальні боєприпаси. Такий FPV-дрон не скидає гранати і не летить у ціль із зарядом вибухівки, а розсипає над позиціями російських військових терміт — суміш гранул оксиду заліза, що горять.

Нагадаємо, у вересні 3-я ОШБр показала, як дрон-дракон атакував лісосмугу на Харківському напрямку та засипав її вогнем. Таким чином він нищив росіян, які ховалися між деревами.