Гірська піхота ЗСУ відбила масований російський штурм на Донеччині

Гірська піхота ЗСУ відбила масований російський штурм. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n199989-girska-pihota-zsu-vidbyla-masovanyy-rosiyskyy-shturm-na-donechchyni.html

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Масований російський штурм з бронетехнікою відбили українські захисники на Донбасі.

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Бій відбувся на сіверському напрямку в Донецькій області. Росіяни висунулися на штурм з району окупованого села Веселе та намагалися прорвати позиції Сил оборони. Протистояла ворогу 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Луганськ», передає «Мілітарний».

В атаку командування рф відправило велику кількість піхоти та бойові машини піхоти БМП-1. У ході бою українським військовим вдалося знищити частину цих бронемашин.

Військовослужбовці розповіли, що їм вдалося завдати значних втрат окупантам. Захисники перетворили на «вантаж 200» від 15 до 25 росіян, також було знищено п’ять одиниць техніки.

Нагадаємо, 5 жовтня ДПСУ опублікувала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вишки у Чорному морі. На відео була показана робота спецназу прикордонників разом із підрозділами Головного управління розвідки. Видно, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.

Джерело: «Мілітарний»