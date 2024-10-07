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Ракурс
Самотньому путіну виповнюється 72 роки. Можливо, його подарунки загубилися на пошті?

Самотньому путіну виповнюється 72 роки. Можливо, його подарунки загубилися на пошті?

7 жов 2024, 18:52
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Самотньому путіну виповнюється 72 роки. Можливо, його подарунки загубилися на пошті?


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Американське видання Politico іронізує, що з усіх «друзів» путіна його привітали тільки самопроголошений президент білорусі аляксандр лукашенка і глава Чечні Рамзан Кадиров.

Ваше глибоке розуміння історичної місії росії, особиста відповідальність за долю народу і Батьківщини стали надійною запорукою зміцнення її державності та суверенітету, — зазначив у посланні до дня народження твердий друг президента білорусі алєксандр лукашенко.

Чеченський воєначальник Рамзан Кадиров, ще один ключовий спонсор повномасштабного вторгнення Кремля, сказав: «Сьогодні, друзі, день народження нашого національного лідера, Верховного головнокомандувача, президента росії владіміра путіна!» у привітанні у своїх соціальних мережах.

Лідери КНР Сі Цзіньпін, КНДР Кім Чен Ин та Ірану Алі Хаменеї проігнорували «свято».

Водночас привітали путіна президенти Вірменії Нікол Пашинян і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Пашинян наголосив на необхідності «зміцнення взаємовигідного співробітництва між Вірменією та рф». А турецький лідер відзначив бажання продовжувати політичний діалог.

У 2022 році путін та ексглава уряду Італії Сильвіо Берлусконі обмінялися подарунками на день народження, за словами покійного колишнього прем'єр-міністра Італії.

На мій день народження він прислав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист, — можна було почути слова Берлусконі в аудіозаписі. Я відповів пляшками Ламбруско і таким же милим листом.

Джерело: Ракурс


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