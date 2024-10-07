Підтримка Києву та Кишиневу, попередження Тбілісі - що вирішать на саміті ЄС

https://racurs.ua/ua/n200016-pidtrymka-kyievu-ta-kyshynevu-poperedjennya-tbilisi-scho-vyrishat-na-samiti-ies.html

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Євросоюз на саміті наступного тижня висловить рішучу підтримку України в протистоянні проти неспровокованого вторгнення росії, запропонує підтримку Молдові на шляху до членства в блоці 27 країн, йдеться у проєкті спільної заяви.

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Проєкт, з копією якого ознайомилося «Радіо Свобода», також попередить Грузію, що нещодавні законодавчі кроки, подібні до заходів, вжитих Москвою для придушення політичної опозиції та обмеження прав ЛГБТ-спільноти, «ставлять під загрозу» євроінтеграцію Тбілісі.

У документі, до якого ще можуть бути внесені зміни перед самітом 17−18 жовтня в Брюсселі, йдеться, що блок «непохитно рішучий» у підтримці Києва «стільки, скільки потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», додавши: «росія не повинна перемогти».

Заявляючи про підтримку миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, ЄС підтвердив, що «жодну ініціативу щодо України не можна проводити без України».