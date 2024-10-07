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Ракурс
Росіяни вдарили балістикою по порту Одеси - влучили в іноземне цивільне судно

Росіяни вдарили балістикою по порту Одеси — влучили в іноземне цивільне судно

7 жов 2024, 22:20
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Ворог атакував увечері 7 жовтня Одесу балістичними ракетами. Атака сталася приюлизно о 19.50.


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За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.

Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Це вже друга атака у Чорному морі на іноземне торговельне судно за останній тиждень.

Джерело: Ракурс


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