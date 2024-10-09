рф призупинила виробництво винищувача Су-57. Фото:

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Виробництво винищувачів Су-57 призупинилося в росії.

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Західні санкції призвели до зупинки електроніки, яка необхідна для російського оборонно-промислового комплексу. Внаслідок цього виробництво Су-57 опинилося під загрозою. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на українську аналітичну групу Frontelligence Insight.

Зазначається, що ворогам не вистачає саме аттенюатор WA36 (електронний пристрій, який зменшує амплітуду або потужність сигналу без суттєвого спотворення його форми) та блоків живлення. Ці компоненти є частиною MPPU-50, німецького пристрою для калібрування системи зв’язку на Су-57.

Раніше російська компанія «Сухой» могла легально імпортувати MPPU-50 і запчастини для MPPU-50, але тепер повинна незаконно купувати їх у третіх сторін.

Враховуючи, що російське військове виробництво продовжувало збільшуватися у 2023 і 2024 роках, очевидно, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закуповують китайські замінники, щоб підтримувати виробництво, — вказують аналітики.

Вказується, що нелегальний імпорт потребує часу, зусиль і грошей. І саме це не лише сповільнило темпи виробництва нових Су-57, але й збільшило вартість винищувача.

За підрахунками авторів статті, на озброєнні ЗС рф залишилося трохи більше 30 Су-57. Причому третина з них — це тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки.

Нагадаємо, у червні цього року стало відомо про те, що на території росії було уражено відразу два російських літаки Су-57. Їх атакували на летовищі за майже 600 км від лінії українського кордону. Один з цих винищувачів був значно пошкоджений, а інший — дістав легші пошкодження.

Джерело: Frontelligence Insight