ППО збила 41/62 ударний дрон, ще 14 розвернув РЕБ

https://racurs.ua/ua/n200101-ppo-zbyla-41-62-udarnyy-dron-sche-14-rozvernuv-reb.html

Ракурс

У ніч на 10 жовтня (з 19.00 9.10 по 10.00 10.10) російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

дві балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму);

керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

три зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Станом на 11.00 10 жовтня бойова робота тривала. Декілька БпЛА (імовірно ударні) були в повітряному просторі України. Також спостерігалася велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

«Ракурс» повідомляв, що у результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.