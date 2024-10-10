Укрпошта просить із розумінням ставитися до вручення повісток

https://racurs.ua/ua/n200108-ukrposhta-prosyt-iz-rozuminnyam-stavytysya-do-vruchennya-povistok.html

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Укрпошта просить із розумінням ставитися до вручення повісток.

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Поштарі передали в доставку більш як 20 тис. повісток військовозобов’язаним, їх доставляють й сьогодні.

Керівник Укрпошти закликав українців із розумінням ставитися до повісток поштою і наголосив, що якість доставки корелюється з правильністю вказаної у системі «Резерв+" або «Оберіг» адреси.

Смілянський наголосив, що повістки військовозобов’язаним нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6 тис. повісток без участі ТЦК.

24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 тис. повісток до кінця 2024 року.

Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці — роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.

Нагадаємо, що заочні повістки, надіслані поштою, повинні надходити рекомендованими листами з позначками «Порядок денний ТЦК», «Вручити особисто». Таку постанову № 1147 ухвалив Кабмін 8 жовтня («Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку»).

Якщо людина повістку не забрала, з пошти можуть їй зателефонувати за номером телефону або покласти в поштову скриньку повідомлення про надходження листа з позначкою «Повістка ТЦК».