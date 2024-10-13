Офіс генпрокурора відреагував на ймовірний розстріл українських військових, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n200197-rozstril-ukrayinskyh-viyskovyh-na-kurschyni-ofis-genprokurora-vidkryv-provadjennya.html

Ракурс

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

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Про це сьогодні, 13 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — наголосив він. — Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга також відреагував на цей інцидент.

У повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі X, міністр наголосив, що жорстоке поводження росії з українськими військовополоненими є «абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни».

Страти стають дедалі частішими, 95% військовополонених, за даними ООН, піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб та доступі до них, — наголосив Сибіга.

Міністр закликав міжнародно спільноту вжити негайних заходів.

Видати ордери МКС на арешт російських катів. Посилити санкційний тиск. Вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою, сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб, — наголосив він.

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState з посиланням на джерела в 1 ОТБр повідомив, що росіяни 10 жовтня розстріляли дев’ятьох українських військових у Курській області рф.