Рашисти захопили Лисичанськ у 2022 році, фото: «Трибун»

https://racurs.ua/ua/n200260-u-viddalenyh-rayonah-lysychanska-jyttya-mayje-zupynylosya-ova.html

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У віддалених районах Лисичанська, окупованого рашистами у 2022 році, життя майже зупинилося.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Подекуди абонентам відновили газопостачання, після чого про них на два роки забули. Як от про мешканців багатоповерхівок, розташованих поряд з колишнім заводом ГТВ. Вони вже радіють підвозу технічної води, бо питну більшості доставляли востаннє ще влітку, — розповіли.

Зазначається, що в місті так і не полагоджено системи централізованого водопостачання та опалення.