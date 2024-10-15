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У віддалених районах Лисичанська, окупованого рашистами у 2022 році, життя майже зупинилося.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Подекуди абонентам відновили газопостачання, після чого про них на два роки забули. Як от про мешканців багатоповерхівок, розташованих поряд з колишнім заводом ГТВ. Вони вже радіють підвозу технічної води, бо питну більшості доставляли востаннє ще влітку, — розповіли.
Зазначається, що в місті так і не полагоджено системи централізованого водопостачання та опалення.
Відсутній і телефонний зв’язок. Аби викликати «швидку», доводиться долати від 7 до 10 км. Декому пішки, — додали в ОВА.
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