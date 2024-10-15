Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти захопили Лисичанськ у 2022 році, фото: «Трибун»

У віддалених районах Лисичанська життя майже зупинилося — ОВА

15 жов 2024, 15:09
999

У віддалених районах Лисичанська, окупованого рашистами у 2022 році, життя майже зупинилося.


.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Подекуди абонентам відновили газопостачання, після чого про них на два роки забули. Як от про мешканців багатоповерхівок, розташованих поряд з колишнім заводом ГТВ. Вони вже радіють підвозу технічної води, бо питну більшості доставляли востаннє ще влітку, — розповіли.

Зазначається, що в місті так і не полагоджено системи централізованого водопостачання та опалення.

Відсутній і телефонний зв’язок. Аби викликати «швидку», доводиться долати від 7 до 10 км. Декому пішки, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів