В Ужгороді затримали ректорку за фіктивне навчання понад 300 чоловіків, — журналіст

https://racurs.ua/ua/n200262-v-ujgorodi-zatrymaly-rektorku-za-fiktyvne-navchannya-ponad-300-cholovikiv-jurnalist.html

Ракурс

На Закарпатті затримали ректорку університету за фіктивне навчання понад 300 чоловіків

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За інформацією журналіста Віталія Глаголи, затримано ректора Східно-європейського слов’янського університету Людмилу Несух.

Глагола написав, що на вихідних в Ужгородській області затримали групу осіб, у яку входять ректор і колишній проректор приватного університету, а також працівник військової служби правопорядку.

Вони організували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку отримували статус «здобувача освіти» за 1500 євро і відстрочку від мобілізації за 500−1000 доларів. В результаті обшуків вилучено понад 4,5 млн грн у різній валюті.

Схемою нібито змогли скористуватися близько 300 осіб призовного віку.

Офіційних коментарів у цьому виші та від силових оаргінв станом на 16.00 15 жовтня не було.