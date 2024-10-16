На Далекому Сході росії для війни в Україні готують 10 тис. солдатів з КНДР

https://racurs.ua/ua/n200287-10-tys-soldativ-z-pivnichnoyi-koreyi-gotuut-na-dalekomu-shodi-rf-dlya-viyny-v-ukrayini.html

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На Далекому Сході росії для війни в Україні готують 10 тис. солдатів з КНДР.

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Про це повідомили джерела «Суспільного» та кількох інших українських медіа у розвідці.

За даними співрозмовника, військових з Північної Кореї готують до перекидання на прикордонні території біля України.

Про те, що диктатура так званої КНДР «фактично включилась» у війну проти України, раніше повідомив президент Волоидмир Зеленський.

Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що військові з Північної Кореї, ймовірно, воюють в Україні.

А минулого тижня українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на тимчасово-окупованій рф території Донеччини.

В РНБО підтвердили, що північнокорейські військові вже є в Україні. Йдеться, кажуть там, про обмежений контингент інженерних військ.

18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянщини та Курщини. Це сталося за сім кілометрів від державного кордону з Україною.