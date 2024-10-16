росія попросила Казахстан організувати внутрішньоросійські авіарейси, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n200309-moskva-prosyt-kazahstan-organizuvaty-vnutrishnorosiyski-aviareysy-cherez-nestachu-litakiv.html

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Російська влада шукає допомоги «дружніх» країн з організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через загрозу дефіциту літаків у своїх перевізників.

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Мінтранс рф веде переговори про залучення авіакомпаній Казахстану до перельотів усередині росії, повідомляє видання Moscow Times з посиланням на голову відомства Романа Старовойта.

За його словами, йдеться про так звані каботажні перевезення, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між населеними пунктами іншої країни. У рф таке право наразі мають лише російські авіаперевізники.

Можливість дозволу каботажних перевезень розглядається на тлі дефіциту авіапарку, — заявив Старовойт.

Він додав, що переговори ведуться і з іншими країнами, але не став їх називати.

Перед початком повномасштабної війни проти України флот російських авіакомпаній налічував 850 літаків, а на початок 2023 року скоротився до 736 лайнерів, згідно з оцінками консалтингової компанії Oliver Wyman.

Через санкції, які заборонили постачати до рф західні літаки та запчастини до них, за прогнозами OW, до 2026 року кількість доступних лайнерів може зменшитися вдвічі.

Джерело: Moscow Times