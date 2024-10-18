Окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n200360-okupanty-pospihom-pochaly-buduvaty-zahysni-sporudy-na-uzberejji-krymu-foto.html

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Російські окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму.

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Противник поспіхом намагається зміцнити західне узбережжя окупованого півострова. У районі Німецької Балки зафіксовано нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом. Про це рух опору «АТЕШ» 18 жовтня повідомив у Telegram.

Зазначається, що загарбники все частіше зупиняють автомобілі та ретельно доглядають багажники та особисті речі. Таким чином вороги шукають представників українського підпілля.

Окупантам відомо, що наші агенти є серед них, у різних структурах, у тому числі силових. Це призводить до сильної напруги серед окупантів та їх помічників, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, українські партизани провели розвідку Інституту ядерної енергетики рф в окупованому Криму. Поряд з цим закладом виявили навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички. Цей Інститут бере активну участь в оборонній промисловості країни-агресора.