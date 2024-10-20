ЗСУ відбили наступ ворога на Лиманському напрямку. Фото:

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Потужний наступ ворога було відбито на Лиманському напрямку.

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Вночі в неділю, 20 жовтня, загарбники намагалися піти в лобову атаку на позиції українських позицій. Ворог задіяв два танки та чотири бойові машини з десантом. Про це 63-я окрема механізована бригада ЗСУ «Сталеві леви» повідомила у Telegram.

Спершу по ворогах відпрацювали артилеристи й прямими влучанням знищили три російські «бляшанки». А справжню гонитву за загарбниками влаштували оператори БпЛА.

Російські окупанти після втрат покинули техніку й намагалися втекти з поля бою. Однак українські захисники не дозволили їм це зробити.

Нагадаємо, російська армія намагалася захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області, щоб розширити свій наступ на лівому березі та загалом на Куп’янському напрямку. Ворогу протистояли бійці Національної гвардії, прикордонники та десантники.

У ході бою захисники знищили вісім бойових машин піхоти та три танки. Ще шість БМП було уражено. Також Сили оборони ліквідувати 21 окупанта та поранити ще 26.