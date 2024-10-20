ЗСУ знищили кілька одиниць ворожої техніки. Фото:

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Збройні сили України продовжують завдавати втрат російській федерації.

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На передовій бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ефектно знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки. Бойову роботу мотопіхотний батальйон зафіксував на відео. Про це Сили оборони півдня України 20 вересня повідомив у Telegram.

Як відомо, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід» й була створена після переформування 128-ї механізованої дивізії, що вела свою історію від 128-ї гвардійської мотострілецької дивізії колишньої армії СРСР.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня російські окупанти на трьох танках та чотирьох БМП намагалися піти в лобову атаку на позиції українських позицій на Лиманському напрямку. Спершу по ворогах відпрацювали артилеристи й прямими влучанням знищили три російські «бляшанки». А справжню гонитву за загарбниками влаштували оператори БпЛА.