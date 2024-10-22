Правоохоронці попередили скоєння замовного вбивства. Фото: СБУ

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Правоохоронці імітували вбивство Геннадія Бейбутяна.

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Служба безпеки України і Нацполіція затримали агента російських спецслужб, який готував убивство голови громадського формування в Одесі Геннадія Бейбутяна. Ворог замовив його вбивство, який публічно підтримував мобілізацію, щоб провести «показову» ліквідацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Про це повідомило «Бабель» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство. Це дозволило знайти і затримати законспірованого російського агента — 43-річного громадянина України. Цей зловмисник був у полі зору російських спецслужб з 2017 року, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів.

Поліція та СБУ інсценували вбивство, а фото- та відеодокази вони віддали «виконавцю» для передачі замовнику. Завданням агента було знайти кілера, який убив би Бейбутяна за 80 тис. дол. А підставний «вбивця» діяв під контролем силовиків.

Ворожого агента затримали, коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з росії. Фігурант мав при собі бойову гранату Ф-1. Йому повідомили про підозри за закінчений замах на умисне вбивство. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 19 жовтня кілька видань повідомили про те, що в Одесі знайшли застреленим керівника громадського формування, яке допомагало проводити рейди ТЦК та патрулювати вулиці міста.

Джерело: «Бабель»