Військовий поранив дитину з кулемета, збиваючи «шахед»

https://racurs.ua/ua/n200522-viyskovyy-poranyv-dytynu-z-kulemeta-zbyvauchy-shahed.html

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Військовий поранив дитину з кулемета, збиваючи «шахед».

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Це сталося ще наприкінці серпня на Хмельничині, йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня, пише «РБК-Україна».

У серпні до ДБР зателефонували й розповіли, що невстановлений військовослужбовець о 10.32 ранку порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні дрони.

Через це куля великокаліберного кулемета завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві. Поранений лікувався в медзакладі.

У день, коли це сталося, голова Хмельницької ОВА Тюрін повідомляв про збиття чотирьох російських цілей. Тоді він також розповів про поранення 12-річного хлопця.

У ніч на 27 серпня росія атакувала Україну трьома «Кинджалами», балістичною та крилатою ракетою «Іскандер», п’ятьма ракетами Х-101. Також окупанти випустили 81 дрон-камікадзе. ППО працювала у 15 областях України, зокрема і в Хмельницькій області.