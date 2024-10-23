Зрадники наводили «Шахеди» на радіолокаційні станції. Фото: СБУ

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Коригувальників російських «Шахедів» затримала Служба безпеки України.

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Головне розвідувальне управління завербувало 17-річного та 21-річного мешканців Києва. Зловмисники діяли у Київській та Чернігівській областях й намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини. Також зрадники фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об'єкти на півночі України. Про це 23 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Наслідки атак на енергооб'єкти вони фіксували на мобільні телефони, які разом із додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач. Докази співпраці з ГРУ вже вилучили.

Слідчі вже повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала агентурну пару ФСБ росії, яка наводила ракети на п’ять областей України. Зрадники коригували повітряні удари окупантів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка.