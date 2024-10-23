ВАКС відпустив нардепку Ірину Кормишкіну на поруки. Фото:

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Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата запобіжний захід у виді особистої поруки.

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ВАКС визначив поручителями голову парламентської фракції «Слуга народу» Дмитра Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Зі справи випливає, що йдеться про Ірину Кормишкіну із фракції «Слуга Народу». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд зобов’язав Кормишкіну повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Також парламентар повинна здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон й інші документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, депутат повинна утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді людьми. Термін дії обов’язків становить два місяці.

Нагадаємо, 17 жовтня нардепу від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Слідчі встановили, що у 2021−2022 роках парламентар набула понад 20 млн грн і згодом придбала за них будинок в Одеській області, де зараз і мешкає. Однак її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 млн грн.