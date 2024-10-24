володимир путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n200567-mongoliya-porushyla-zobov-yazannya-vidmovyvshys-zaareshtuvaty-putina-mks.html

Ракурс

У Міжнародному кримінальному суді (МКС) заявили, що Монголія порушила свої зобов’язання, коли відмовилася заарештувати російського диктатора володимира путіна.

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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба МКС.

Зазначається, що Палата попереднього провадження МКС, розглянувши це питання, встановила, що Монголія, не заарештувавши путіна, коли він перебував на її території, всупереч положенням Римського статуту не виконала запит МКС про співпрацю в цьому питанні, тим самим перешкоджаючи МКС у здійсненні його функцій.

З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць, — вказано в повідомленні.

Палата попереднього провадження також підтвердила, що особистий імунітет, включаючи імунітет глав держав, не може бути оскаржений в МКС, і відмова від нього не вимагається.

Держави-учасниці та держави, що визнають юрисдикцію Суду, зобов’язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства, — наголошують у МКС.

Наголошується, що МКС діє незалежно від участі держав, розглядаючи серйозні міжнародні злочини.