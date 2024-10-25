Затримали коригувальника російських ударів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n200577-koryguvalnyka-rosiyskyh-udariv-zatrymaly-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Російський агент коригував удари по Дніпропетровщині.

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Зловмисник направляв ракетно-дронові удари по прифронтовому місту Синельникове. Крім того, прибічник окупантів чекав на захоплення всього регіону. Росіяни завербували 30-річного місцевого безробітного, який потрапив до «уваги» загарбників через свої прокремлівські коментарі у месенджерах. Про це 25 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зрадник збирав розвідувальні дані, коли обходив місцевість. Він приховано фіксував місця зосередження підрозділів Сил оборони. Також він фотографував місцеві електропідстанції. Всі дані відправлялися російському куратору.

Агента затримали за місцем проживання й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала місцевого безробітного, який допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку. Для цього фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів Сил оборони.