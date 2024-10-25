У Суджі теж писали радіодиктант національної єдності

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Ракурс

В окупованій українськими підрозділами російській Суджі теж писали радіодиктант національної єдності

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Диктант національної єдності на передовій у російському місті Суджа писали бійці 44 бригади.

У цьому підрозділі оприлюднили фото, зроблені під час диктанту.

Тернопільські артилеристи писали його вже втретє під час повномасштабного вторгнення — на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі.

Щороку він по-своєму особливий, кажуть у бригаді. 25 жовтня 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола текст Оксани Забужко бійці почули з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де воїни-артилеристи виконують бойові завдання.

Трохи нагадує, як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють мо (c)к@&(c)ьку нечисть, — прокоментували фото у 44 бригаді.

Українці 25 жовтня написали радіодиктант. Текст для перевірки оприлюднять 28 жовтня об 11:00 на сайті «Українського радіо».

Ті, хто хоче, щоб його текст перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 27 жовтня.

Також можна сфотографувати чи відсканувати написаний текст та надіслати його у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF, PDF до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected].