Причини виникнення затяжної депресії встановили учені

Депресія змушує сприймати світ надмірно негативно

https://racurs.ua/ua/n200620-prychyny-vynyknennya-zatyajnoyi-depresiyi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Депресія змушує людей сприймати світ і всі сенсорні стимули надмірно негативно — приємні стимули стають менш привабливими, а неприємні — більш небажаними, і це сприяє розвитку і підтримці депресивних симптомів.

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Але механізми, що лежать в основі цього «негативного ухилу» раніше залишалися майже невідомими. Пролити світло на це питання спробувала міжнародна група вчених, вивчивши активність мигдалеподібного тіла на мишачій моделі депресії, повідомляє прес-служба Інституту Пастера (Франція).

Як і депресивні біполярні пацієнти-люди, миші демонстрували поведінку, що характеризується тривогою та стресом і негативно реагували на нюхові стимули (їх майже не приваблював запах самок і сильно відштовхували запахи хижаків).

Учені дослідили мигдалину і поспостерігали, як вона функціонує під час депресивних епізодів. Виявилося, що депресивний стан змінює певні специфічні нейронні ланцюги, що призводить до:

зниження активності нейронів, які відповідають за приємне сприйняття позитивних стимулів;

надмірної активації нейронів, що відповідають за сприйняття негативних стимулів;

таким чином, депресія, схоже, викликає дисфункцію ланцюгів мигдалини, що беруть участь у кодуванні стимулів навколишнього середовища, а це, в свою чергу, ще більше заохочує негативний валентний зсув, характерний для депресії.

Тепер ми знаємо, що мигдалеподібне тіло не тільки бере участь у нашій емоційній реакції на подразники навколишнього середовища, сприяючи притягуванню або відштовхуванню, але й відіграє певну роль у розвитку депресії, — наголошують дослідники.

Також ученим вдалося принаймні частково змінити негативне емоційне упередження, викликане у мишей, і пов’язану з ним депресивну поведінку, шляхом надмірної активації нейронів, котрі беруть участь у позитивному кодуванні стимулів навколишнього середовища.

Зараз ми досліджуємо на людях, чи залежить успішне лікування депресивного епізоду від реактивації цих нейронних мереж, — зазначають дослідники.

Очікується, що це відкриття допоможе розробити нові методи лікування людей з депресією, а також для людей з біполярним розладом, які відчувають непропорційно тривалі та сильні перепади настрою.