Рашисти провели рейд з вилучення телевізійного обладнання, фото:

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Ракурс

Російські загарбники продовжують вживати заходів із зачистки інформаційного поля.

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Так, ворог провів рейди щодо вилучення «неліцензійного телевізійного обладнання» у жителів ТОТ. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про супутникове обладнання. Росіяни вилучають його аби натомість люди встановлювали обладнання «русскій мір». Останнє надається безкоштовно, адже ніхто платити за це не буде, й має доступ до понад 20 рупорів кремлівської брехні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії є частиною інформаційної доктрини кремля, яка передбачає ізоляцію населення від альтернативної інформації.

У ЦНС закликають повідомляти до відповідного анонімного чат-бота про тих, хто допомагає ворогу викрадати телевізійне обладнання й вдається до примусу щодо поширення російської брехні.