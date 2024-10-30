Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Одещині, фото: «Главком»

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Російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл Одещини.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби, — наголосив він.

Одеське видання «Думська» повідомляє, що повітряну тривогу ввечері оголошували у зв’язку із активністю ворожої авіації над Чорним морем і польотом розвіддрона безпосередньо над містом. Зокрема, у соцмережах з’являлися повідомлення про запуск літаками ракет в бік області та прильоти балістичних ракет.

Джерело: Олег Кіпер, «Думська»